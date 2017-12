Woche 50: Wojtek Michalak

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Wojtek Michalak.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Idee entstand durch das winterliche Kribbeln in den Fingern als Sehnsucht nach den Bergen. Wie üblich experimentiere ich auch gerne und wollte etwas mehr kreieren als das kleine Format hergab, so entstand die Idee zu meinem kachelbaren Motiv.

Wie ist das Motiv entstanden?

Die Skizze realisierte ich in Krita, da dies das einzige Programm war, das nahtloses Arbeiten unkompliziert ermöglicht und man somit unbegrenzt malen darf. Nachdem ich damit halbwegs zufrieden war, wurde alles in Photoshop portiert und wie üblich ausgearbeitet, zuerst in Sepia und später eingefärbt. Die Charaktere wurden in PS als einzelne Smart-Objects dupliziert, versetzt und gekoppelt, so musste ich nicht viel mit dem Offset-Filter hantieren und hatte die Datei gut unter Kontrolle.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell trage ich als Freelancer zu zwei Game-Projekten bei, freue mich auf weitere spannende Angebote und versuche demnächst eine eigene kleine Welt zu formulieren.

Mehr von Wojtek Michalak gibt es hier.

Der Comic-Kalender 2017, Fuck Yeah ist ein Projekt von Der Comic-Kalenderist ein Projekt von Schlogger mit Unterstützung von Kwimbi und Comic Solidarity . Die neue Ausgabe des Kalenders für 2018 kann man hier bestellen

