Woche 49: Kaja Reinki

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kaja Reinki.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

In meiner Woche beginnt der Dezember, für viele eine stressige Zeit voller Erwartungen, Vorbereitungen und letztem Arbeitsstress vor den Feiertagen. Daher wollte ich einen ruhigen Moment schaffen, ein wenig Auszeit und Durchatmen. Die kleinen Momente wertschätzen.

In den jetzigen Corona Zeiten passt dieses Bild besser, als ich erwartet hatte.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Aktuell arbeite ich fast komplett digital. Meine Skizzen entstehen direkt in Procreate auf dem Ipad, weil ich das Zeichengefühl da sehr mag oder in Photoshop mit einem kleinem Cintiq. Meistens durchlaufe mehrere Skizzenphasen, von der groben Idee, über einige Versuche eine schöne Komposition für das Bild zu finden – dann quält man sich eine Weile durch Perspektive und Anatomie – bis ich mich dann bei der Lineart entspannen kann.

Die Reinzeichnung ist mein liebster Bereich. Danach kämpfe ich mich dann wieder durch Farb- und Lichtentscheidungen :)

Am Ende habe ich eine Ebene oben drüber gelegt und die weißen Details eingezeichnet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell illustriere ich Kinderbücher für verschiedene Verlage und arbeite Teilzeit an dem schönen Projekt „Lily & Leo“ bei Cubidoo, ein digitales Leseabenteuer für Kinder. Die Arbeit hat mich dieses Jahr so eingenommen, dass meine privaten Projekte fast komplett auf Eis lagen. Jetzt bin ich wieder dabei, an meinen Comics zu schreiben und wage mich langsam wieder an meine Skizzenbücher für ein paar Trainingsrunden und meine vernachlässigten unfertigen Bilder starren mich ungeduldig an.

Nach der langen Zeit fühle ich mich ganz schön eingerostet und schleife mein Schwert, um in den Kampf mit dem großen Artblock-Monster zu treten.