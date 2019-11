Woche 48: Bentelicious

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Bentelicious.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Meine Spezialität sind Bilder, die zeigen, wie meine Tochter mich gekonnt in den Wahnsinn treibt. Ich bin mir da einfach treu geblieben und habe mich passend für den November an all die kalten Monate erinnert, in denen wir dieses An- und Ausziehspiel gespielt haben (und noch immer spielen).

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich arbeite bei dieser Art von Comics immer digital am iPad Pro in Procreate. Erst kommt eine Skizze, dann Farbtest, Outlines und schließlich die finale Kolorierung. Zwischendurch muss vielleicht mein Mann noch peinlich posieren für die richtige Haltung.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Die Comics mit meiner Tochter sind nach wie vor ein laufendes Projekt und kommen unter dem Titel „Nacktaktive Fledermäuse“ und demnächst auch als Buch raus. Beim nächsten Fuck Yeah- Kalender 2020 bin ich auch wieder dabei – und ich sitze regelmäßig im Berliner Ensemble auf der Bühne und male dort Live Graphic Novels.

Bente ist auch auf Twitter: twitter.com/benteliciousart