Woche 46: Maren Collet

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Maren Collet.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hab die Sankt-Martins Woche erwischt und bin dann auf die Idee gekommen, meinen ersten Sohn mit seinen besten Buddies beim Laternenlauf darzustellen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Unter ziemlichem Zeitdruck, da ich zu der Zeit Aufträge parallel laufen hatte, erneut schwanger und mir deshalb etwas übel war :)

Nein ernsthaft nun: Die Idee sah in meinem Kopf lockerer aus, denn ich hab mich irgendwie schwer getan mit dem Bild. Da keine Zeit mehr war, konnte ich auch nicht mehr neu anfangen. Es ist ok so, ich weiß aber, dass ich andere Techniken besser beherrsche. Entstanden ist das Bild erst in Procreate am IPad; finalisiert habe ich es in Photoshop am Cintiq.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Februar habe ich einen zweiten Sohn geboren, bin deshalb noch in Elternzeit, habe aber zwischendurch Elterngeldpausen beantragt, um Aufträge annehmen und Rechnungen schreiben zu können – damit das Geld nicht mit dem Elterngeld verrechnet wird (HILFE! BÜROKRATIE!).

Aktuell arbeite ich an einem schönen Auftrag für die Deutsche Bahn, die die Illustrationen aber intern nutzen wird. Im Anschluss folgen Designs für einen Erklärfilm für das tolle Projekt „BioBrotBox“, das sich dafür einsetzt, dass Schulkinder gutes Frühstück bekommen um nicht mit Hunger in die Schule gehen zu müssen.