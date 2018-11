Woche 45: Dachma

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Dachma. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Motiv zeigt mein ganz persönliches Novembergefühl: es wird draußen usselig und fies und man möchte sich naturgemäß novembärig zurückziehen und einkuscheln. Was ich ganz toll finde und gern für mich zelebriere. Und dann kommt plötzlich dieses Karneval daher! Bunt gekleidet und mit Spaß in den Backen gilt es, am 11.11. durch die Düsseldorfer Altstadt zu ziehen. Ich liebe den Karneval im Frühjahr, aber der 11.11. – wenn in Düsseldorf der Hoppeditz geweckt wird – kommt mir irgendwie immer zu plötzlich. Als echte Jeckin hab ich da allerdings keine Chance auf in-der-Höhle-bleiben. Deshalb auch dieser etwas überforderte Blick des Novembären angesichts der Konfettiwolke beim Wachpieksen des Hoppeditzes…

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe komplett digital gearbeitet, daher gibt es auch leider kaum Vorzeichnungen. Ich hab vorgescribbelt und dann nach und nach alle Details in Ebenen hinzugefügt. Das ist bei mir immer etwas planlos und chaotisch ;-)

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuelle arbeite ich an den Illustrationen für zwei Kinderbücher und zwei Fachbücher. Interessanterweise geht es fast überall um Tiere, nur bei einem Kinderbuch geht es um etwas so statisches wie Türme. Und jetzt beginnt ja auch wieder die Zeit, in der nicht nur der Karneval startet, sondern auch dieses Weihnachten plötzlich vom Himmel fällt und Kunden feststellen, dass sie noch Weihnachtsmotive brauchen :-) Mal sehen ob es dieses Jahr was wird, mit dem Kekse backen…