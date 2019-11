Woche 44: Sarah Stowasser

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sarah Stowasser.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe überlegt, wie sich der November für mich anfühlt und was ich zu dieser Jahreszeit gerne mache(n würde). Durch Wälder wandern und Eichhörnchen füttern wäre toll. Bei der Farbwahl hab ich an die Natur und das frische Wetter gedacht. Und Pilze mussten drauf. Kein Herbst ohne Pilze.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist komplett digital entstanden. Ich hatte ziemlich frisch ein Ipad und wollte mich endlich damit anfreunden.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich unter anderem an einem Pixel-Art Spiel und an einem süßen Kinderbuch, was beides noch dieses Jahr fertig wird. Ich freue mich schon!

Und im nächsten Fuck-Yeah-Kalender bin ich auch wieder dabei, wer ihn mit einer kleinen Signatur von mir möchte, darf sich gerne bei mir melden.

Hier geht es zu Sarahs Seite!