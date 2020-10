Woche 44: Karoline Pietrowski

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Pietrowski.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Im Rahmen von Inktober ist diese Schwarzweiß-Illustration entstanden, für die ich extra neue Brushes gekauft hatte. Das war mein erster Inktober mit meinem iPad Pro, deswegen ist die Illustration digital entstanden. Ich wollte einfach eine hübsche, süße Hexe zeichnen und mit vielen Details und Strukturen spielen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Nach einer groben Skizze, folgte die Outline und anschließend alle dunklen Flächen. Mit verschiedenen Brushes (überwiegend aus dem Set The Comics MaxPack) habe ich anschließend verschiedene Details und Strukturen hinzugefügt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Neben einigen Projekten, die ich noch nicht erwähnen darf, ist Patreon auf jeden Fall auch ein Projekt, in dem ich viel Zeit und Liebe stecke. Auf meiner Patreon-Seite biete ich step by step Anleitungen an, Time Lapses, offene PSD Dateien sowie Voice-over Videos und „How I draw …“ Tutorials. Ich freue mich jedes Mal über all das tolle Feedback und zu wissen, dass meine Tutorials anderen Künstlern weiterhelfen. Das alles motiviert mich, noch mehr zu kreieren!