Woche 44: Christian Effenberger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Christian Effenberger.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Erst einmal ganz direkt durch das Kastaniensammeln mit meinem Sohn, zu der Zeit, als ich nach einer Idee suchte. Die Kastanien, bei denen die Schale noch nicht ganz abgeplatzt war, waren unsere Favoriten. Daraus entstand der Hauptcharakter, für den ich dann einen kleinen Mikrokosmos mit weiteren stacheligen Figuren um ein muckeliges Lagerfeuer entwarf. Das Herbstthema habe ich dann noch mit Maiskolben abgerundet. Ein paar Minikürbisse für Halloween haben auch noch Platz gefunden, damit das Event (welches sich für die Woche natürlich als erstes anbot) nicht komplett unter den Tisch fallen würde.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Nachdem ich ein paar Kastanienmännchen und -tiere in Photoshop skizziert hatte verteilte ich die Charaktere um das Lagerfeuer. Es wurde doch recht kleinteilig, weshalb ich sie mit verschiedenen Farben anlegte, um einigermaßen die Übersicht zu behalten.

Nach der Reinzeichnung der Outlines, lege ich für diese etwas aufwendigere Kolorierung mit Lichtstimmung einen Zwischenschritt in Graustufen an. Damit fällt es mir leichter die Kontraste und die Lesbarkeit der Elemente zu bestimmen. Danach folgt die Farbgebung in einem eigenen Ebenenset (Ebenenmodus: Farbe), so dass ich mich hier „nur noch“ um den Farbton kümmern muss. Am Ende backe ich alle Ebenen zusammen und es werden noch Highlights etc. gesetzt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade daran, neben den Jobs meine aktuellen Animationen und Illustrationen in eine neue Website zu gießen, um die Bereiche Character-Animation und Character-Design deutlicher hervorzuheben. Dazu möchte ich meine After-Effects-Workshops (Character Animation für Anfänger und Profis) weiter ausbauen. Privat schreibe ich parallel an mehreren Kurzgeschichten, die entweder als Comic oder animierter Kurzfilm umgesetzt werden könnten.