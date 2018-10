Woche 43: Sascha Gallion und Adrian vom Baur

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sascha Gallion und Adrian vom Baur.

Wie seid ihr auf die Idee zu eurem Kalendermotiv gekommen?

Sascha: Beim Thema Herbst hatte ich direkt Wind, fallende Blätter, Regen und Kinder, die durch Pfützen springen oder darin spielen im Kopf. Zusammen mit Adrian war dann schnell die Idee geboren, das Bild aufzuteilen, so dass jeder von uns seine Hälfte nach seinen Vorstellungen umsetzen kann.

Adrian: Sascha hat dann eine Skizze von den Kindern und der Pfütze gemacht und ich hatte die Idee, das durch eine unterirdische Wasserhöhle samt Fischmonster zu ergänzen. Zum einen bot das einen witzigen Kontrast zum idyllischen Kindermotiv, zum anderen ist das ja auch etwas, das man sich als Kind manchmal vorstellt: dass unter der Oberfläche der vertrauten Welt um uns herum noch ganz andere aufregende (und gefährliche) Welten und Kreaturen existieren könnten, die wir nur noch nicht entdeckt haben.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Sascha: Die Zeichnung für mein Motiv ist analog mit Fineliner und Polychromo-Stift entstanden. Vorder- und Hintergrund habe ich getrennt voneinander gezeichnet. Nach dem scannen lege ich die Motive in Photoshop übereinander, koloriere es und schieb so lange an den Farbreglern, bis mir das Gesamtbild gefällt. :)

Adrian: Ich habe dann Saschas fertig koloriertes Motiv genommen und direkt digital in Photoshop nach unten weitergemalt und dabei versucht, bei der Unterwasserwelt zwar meinen eigenen Stil einzubringen, aber auch einen nahtlosen Übergang zu schaffen und eine einheitliche Farbstimmung zu erhalten.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Sascha: Aktuell arbeite ich an meinen Comic Wildblumen, der nächstes Jahr zum Comicfestival München erscheinen wird.

Adrian: Ich glaube, ich habe in meinem letzten Interview hier erzählt, dass 2018 eine 44seitige Zombiecomic-Geschichte im neuen Die Toten-Band von Zwerchfell erscheinen sollte. Der besagte Band ist bisher leider immer noch nicht erschienen, aber ich bin zuversichtlich, dass er 2019 endlich fertig wird. Ein paar Seiten muss ich sowieso noch fertig kolorieren. Ansonsten habe ich zuletzt eine neue Ausgabe der Indie-Anthologie JAZAM! mitherausgegeben (Thema „Schreckgeschichten“ – ein Comic von Sascha war auch dabei) und ein kleines Buch mit zwei gruseligen 24-Stunden-Comics von mir veröffentlicht (Monsterparty). Außerdem trete ich zurzeit immer mal wieder mit meiner Freundin Katja Klengel bei der Comic-Lesetour ihres tollen neuen Buches Girlsplaining auf.