Woche 47: Apfelhase – Anna Süßbauer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Apfelhase – Anna Süßbauer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mir wurde eine Woche im November zugeteilt, deswegen wollte ich gerne etwas machen, das sich nach tiefem Herbst anfühlt. Es sollte leicht und schwer gleichzeitig sein, so empfinde ich diese Jahreszeit oft. So bin ich zum Thema Wald und Märchen gekommen. Wolf und Wald fühlen sich schwer an, aber die Vögel oben sind frei und machen einfach ihr Ding. Der Satz „Gebraucht werden und gefressen werden“ fiel irgendwo, den hatte ich im Hinterkopf als das Motiv entstand.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich skizziere meistens nur sehr grob und gehe direkt in die Farbe. So war es hier auch. Eine allererste, sehr krakelige Skizze entstand unterwegs auf einem Post-It – eher eine Gedankenstütze als eine Vorskizze also. Das Bild selbst habe ich dann mit meinem Wacom in Photoshop direkt reingezeichnet. Die Farben waren recht schnell gesetzt. Nur beim Hintergrund habe ich etwas herum probiert, er war erst weiß und ich habe ihn ganz am Ende zu gelb geändert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan und noch bis Ende des Jahres sitze ich an einer vierteiligen Pappbilderbuch-Reihe für die ganz kleinen Leser (3-4 Jahre) beim Englischen Verlag Miles Kelly und an einem sehr schönen Bilderbuch für den Jumbo-Verlag in Hamburg.

Apfelhase ist auch auf Instagram unterwegs: https://www.instagram.com/apfelhase/