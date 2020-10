Woche 41: Friederike Ablang und Anna Süßbauer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Friederike Ablang und Anna Süßbauer.

Wie seid ihr auf die Idee des Kalendermotivs gekommen?

F&A: Sich mit einer Botschaft an die Kalenderguckenden zu wenden, war für uns wichtig und wir hatten schon daran herumgedacht, was man zeichnen könnte. Dann rief Joschi dazu auf, zu kollaborieren, um mehr KünstlerInnen Platz zu machen im Kalender und zusammen zu arbeiten war eine ganz wundervolle Herausforderung und neue Erfahrung.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

F&A: Wir haben kurz telefoniert, Skizzen per Bleistift und Handyfoto ausgetauscht und dann – nach einem gemeinsamen Workshop in Troisdorf – auf Zeichentabletts digital reingezeichnet. Es hat großen Spaß gemacht, unsere extrem verschiedenen Stile in einem Bild zu verweben.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekt?