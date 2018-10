Woche 40: Sebastian Kempke und Gregor Schenker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sebastian Kempke und Gregor Schenker.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Sobald wir wussten, welche Woche wir kriegen, haben wir zusammen über Facebook gebrainstormt. Wir dachten an den Tag der Deutschen Einheit (für Gregor, den alten Schweizer, nicht das naheliegendste Thema) oder Halloween (zu früh), schliesslich warf Sebastian das Erntedankfest ein. Damit hatten wir unser Grundthema gefunden, das wir nur noch ausarbeiten mussten. O-Ton Sebastian: „Irgendwas mit Gemüse eventuell?“ Gregor fielen die Gemüsekopf-Gemälde von Guiseppe Arcimboldo ein, Sebastian hatte die Idee mit dem sinnbildlichen Oktober als König, der sich von seinen Untertanen Geschenke bringen lässt. Die Idee wurde von Neil Gaimans Kurzgeschichte „October in the chair“ beflügelt, die Sebastian vor etwa 14 Jahren gelesen hatte. Davon blieb nur die Idee, dass Oktober eben in einem Stuhl sitzt und die unheimliche Stimmung von Arcimboldos Portraits.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Gregor hat ein paar Entwürfe und Skizzen zu Papier gebracht und sich dann gemütlich zurückgelehnt; den Hauptteil und überhaupt den ganzen Rest der Arbeit hat daraufhin Sebastian übernommen. Sebastian hat dann die Figuren digital arrangiert und zunächst versucht, eine Art großer Waldlichtung zu zeichnen, auf der mehrere Gemüsekönige Gaben empfangen. Diese Version wanderte dann aber in den Papierkorb und ein einzelner der „Oktober“-Entwürfe, der Weird Al nicht unähnlich sieht, wurde zur zentralen Figur. Als Wächter kamen dann erst die Kürbisköpfe hinzu. Sebastian hat dann in Photoshop das Bild digital getuscht und anschließend coloriert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Sebastian zeichnet derzeit an einigen größeren Aufträgen, darunter ein Sachbuch und einige CD-Cover. Darüber hinaus versucht er ab und zu Zeit zu finden, an seinen privaten Projekten zu zeichnen: Seine Cartoon-Serie Spatzbrück (zu lesen auf Spatzbrueck.de) und seine Gruselcomics der Sturmboje (zu lesen auf Sturmboje.de). Im Buddelfisch Kleinverlag publiziert er Comics, aktuell z.B. Grundkurs Mord – Band 2 von Vanessa Drossel und Gregors Bildchenweise. Die meiste Zeit investiert er aber im Moment in sein frisch geschlüpftes Töchterchen Lene Mari. Was das Zeichnen anbelangt, ist Gregor zurzeit nicht sonderlich aktiv, sondern kümmert sich mehr um Job, Freundin und seinen Blog „Kulturmutant“, wo er Filme, Bücher und Co. bespricht und von seinen Reisen berichtet. Immerhin ist letztens der Band Bildchenweise beim Buddelfisch erschienen – eine Art Comic-Best-of der letzten Jahre.