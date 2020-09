Woche 40: Maren Collet

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Maren Collet.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte was einfaches, leichtes darstellen. Da ich Blumen liebe, hab ich darauf Lust gehabt. Trotzdem brauch ich auch immer ein bisschen Story. Also gab’s ne kleine Däumelinchen-Blumenelfe dazu.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

In Procreate am IPad. Exportiert dann in Photoshop. Erst die Entwürfe, dann Cleanup der Lines. Benutzt hab ich u.a. ein Pinselset von True Grit.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?