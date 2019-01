Woche 4: Ramona Wultschner

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Ramona Wultschner.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Die Kalenderbilder sollen nach Möglichkeit etwas mit der Kalenderwoche zu tun haben in der sie erscheinen. Mir wurde die KW4 zugelost, aber da ich ein sehr verfrorener Mensch bin und mich im Frühjahr und Sommer am wohlsten fühle, konnte ich mich nicht überwinden, ein Wintermotiv zu zeichnen. Also habe ich mir Situationen ausgedacht, mit denen ich ein sommerliches Motiv in den Winter hineinschummeln könnte. Die Idee, die dann am meisten mit mir resoniert hat, war der Gedanke an den Rentner Fred, der im kalten Deutschland sitzt und, angeregt durch die Postkarten seiner Freunde, von einem warmen Strandurlaub träumt. Eines Tages hat er das Träumen satt und baut sich einfach ein tropisches Paradies aus den Haushaltsgegenständen, die er zur Verfügung hat.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe erst mehrere Skizzen gemacht und auch mit Freunden über die Idee gesprochen. Dabei hat sie immer mehr Form angenommen. Dann habe ich am Computer eine schnelle Farbskizze gemacht, um ein Gefühl für die Farbstimmung zu bekommen. Und dann habe ich das Motiv ganz analog mit Aquarell umgesetzt und anschließend mit Buntstiften die Details herausgearbeitet. Zum Schluss habe ich das Bild eingescannt und in Photoshop das Schneegestöber gemalt, das man durch das Fenster sieht. Das hat in Aquarell nicht richtig ausgesehen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment arbeite ich an zwei Covern für ein Kinderbuch und ein Hörbuch. In meiner Freizeit beschäftige ich mich aber seit ein paar Wochen intensiv mit Landschaftsmalerei und bin ganz begeistert von den wunderschönen Formen, dem Licht und den Farben, die wir in der Natur finden.