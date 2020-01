Woche 4: Bille Weidenbach

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Bille Weidenbach.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Also, ich habe die ulkige Angewohnheit, manchmal auf dem Fußboden zu liegen und mir vorzustellen, ich könnte an der Decke herumlaufen. Während ich überlegte, was ich für Woche 4 zeichnen könnte, habe ich mich gefragt, wie es wohl für Fische ist, wenn der See zugefroren ist und alle darauf rum laufen. Zack, war die Idee da.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe erstmal grob mit Bleistift skizziert, wie ein schlittschuhlaufender Fisch aussehen könnte. Der Rest hat sich dann ergeben. Mitten im Entstehungsprozess habe ich das Bild dann auf den Kopf gestellt. Die Reinzeichnung ist dann digital entstanden.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment habe ich zwei konkrete Buchprojekte auf dem Tisch liegen: Ein Wimmelbilderbuch für Kleinkinder und ein Familien-Aktiv-Buch zum Thema Bienenrettung. Ein drittes Buchprojekt steht schon in den Startlöchern.