Woche 39: Rohana Mentz

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Rohana Mentz.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich glaube ich habe eine Schwäche für Lagerfeuer, saß aber selbst schon lange nicht mehr an einem. Mir gefiel die Idee, dass sich zwei Abenteurer zufällig über den Weg laufen und sich abends in einer fast schon kühlen Spätsommernacht bei Kürbissuppe Gesellschaft leisten, sich vielleicht die ein oder andere Geschichte erzählen und dann morgens wieder jeder für sich ihres eigenen Weges ziehen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Entstanden ist das Bild in Photoshop am PC, den allerersten Entwurf hab ich aber in mein Skizzenbuch gescribbelt. Ich arbeite immer mit wirklich kleinen Thumbnails um nur grob die Komposition festzuhalten und dann gehts eigentlich recht fix an den Computer. Meist weiche ich dann doch noch ein bisschen vom ersten Entwurf ab während ich die groben Outlines zeichne. Es ist manchmal auch ein bisschen in der Komposition ’suchen‘ und schauen wo was am besten zusammenpasst. Sobald mir die Outlines gefallen, ohne dabei zu sauber zu wirken, kommt dann Farbe drauf und zum Schluss noch kleine Farbkorrekturen. Im Nachhinein ist der Himmel vielleicht ein bisschen zu dunkel geworden, sowas merkt man dann aber erst beim Druck, so wild ist es aber nicht, passiert! Habe anbei eine alternative Version angehängt die vielleicht auch ganz gut ausgesehen hätte – oder vielleicht sogar besser, haha.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?