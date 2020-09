Woche 38: Merle Goll

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Merle Goll.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich kam auf die Idee, während ich – so wie in der Illustration – in der Kieler Förde schwamm …

Ich bin am Ostufer aufgewachsen und meine Familie und ich besuchen meine Eltern jedes Jahr für eine paar Wochen während der Sommerferien. Dort gehen wir viel schwimmen, unter anderem vom Strand aus, der direkt vor meinem Elternhaus liegt. Hier bin ich schon als Kind so weit rausgeschwommen, bis der Leuchtturm und die Backbordtonne vor Friedrichsort auf einer Ebene liegen.

Letztes Jahr, als ich das letzte Mal rausschwamm, war es schon recht kalt, fast herbstlich (und in dem Jahr gab es furchtbar viele Feuerquallen). Ich mußte mich förmlich dazu zwingen, ‘bis auf Deckung rauszuschwimmen’ (so nennen wir es), mit dem Gedanken, dass es das letzte mal in jenem Jahr sein würde.

Was ich besonders am Schwimmen im heimischen Gewässer liebe, ist die Stille, das seichte Wasser, die Tatsache, daß ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann – und da kam mir die Idee, ‘My Last Swim’ zu meinem Kalendar Motiv zu machen – ein Abschiedsgruß für die alte Heimat sowie den Sommer.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Normalerweise krickele ich Ideen in mein Tagebuch. Genau dies tat ich auch, nachdem ich auf der Terrasse saß, wieder warm, mit Kaffee in der freien Hand. Da ich meine Tuschen sowie Feder und Pinsel nicht mit nach Deutschland nehme (letztes Jahr war dies noch immer mein liebstes Medium), übertrug ich die Skizze auf meinen iPad (ProCreate / Apple Pencil). Während des Entstehungsprozesses verschob sich die Komposition und die rote Tonne verschwand. Lustigerweise habe ich dieses Jahr eine neue Version illustriert, da meine Tochter das erste Mal mit mir rausgeschwommen ist. Das mußte ich einfach festhalten.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?