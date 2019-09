Woche 38: Johanna Zabojnik-Ihla

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Zabojnik-Ihla.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Auch dieses Jahr wollte ich etwas Passendes zur Jahreszeit zeichnen und da ich letztes Jahr im September einige Radtouren ins Alte Land (südlich von Hamburg) unternommen hatte, war ich sehr von der Apfelernte dort inspiriert. Am meisten sind mir diese Pflückzüge aufgefallen, die ich bis dahin noch nie gesehen hatte und in denen die Äpfel transportiert werden. Die haben mir irgendwie gefallen und so habe ich einen Pflückzug in meine Illustration eingebaut und in eine gemütliche Apfelernte integriert.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich zeichne meine Bilder mit Buntstift und Brushpen auf Papier, scanne sie ein und koloriere dann in Photoshop.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment sitze ich lustigerweise an der Illustration für den nächsten Fuck Yeah-Kalender und habe noch ein paar illustrierte Stadtkarten und andere kleine Projekte im Kopf, die ich umsetzen möchte.