Woche 35: JARoo

Das Kalendermotiv der Woche stammt von JARoo.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Motiv ist eine „Pummel“. Eine Kreuzung aus Panda & Hummel, eine „cuteness-overload“ Kreuzung, um beide Tiere vor dem Aussterben zu schützen. Die Pummel schwebt mir schon seit längerem durch den Kopf. So flauschig. Eine durch und durch logische Kreuzung. Mehr Flausch geht nicht. Die Pummel entwickelte sich aus meinen Überlegungen zu weiteren schnell zu malenden StreetArt-Charakteren.

Dass ich die Pummel dann auch tatsächlich für den FY-Kalender an eine echte Wand gebracht habe, liegt aber darin begründet, dass ich eine absolute Pfeife schon in den Basics digitaler Bearbeitung bin und mir kurzerhand dachte: „Dann fotografier ich’s halt einfach ab. Dann spar ich mir sogar gleich die Arbeit ’nen Hintergrund zu malen, höhö…“

Und so hab zu schönem Kurz-vor-Sonnenuntergang-Licht in Wiesbaden am Schlachthof nach schönen Hintergründen gesucht (siehe Comic + Foto).

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Gemalt ist die Pummel auf Aquarellpapier, mit Tusche, Finelinern und Aquarellfarben [mit gelegentlichen fachkundigen Feedbacks durch meine Freundin, sie hat maßgeblich zur Flauschoptimierung beigetragen] und anschließend per Skalpell ausgeschnitten. Und dann hab ich sie, wie oben beschrieben, an verschiedene Wände am Wiesbadener Schlachthof (Konzert- und Kulturzentrum) trapiert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell bin ich nicht wirklich aktiv am zeichnen. Wenn, dann meist nur Skizzen/Ideen zu der Pen&Paper Rollenspielrunde (Dungeon World) die ich aktuell leite. Oder urban sketching aufm Weg zur/von der Arbeit.