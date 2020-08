Woche 34: Reneah

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Reneah.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Angefangen hatten meine Überlegungen damit, was man denn mit Mitte/Ende August in Verbindung bringt. Letztendlich wollte ich dann vor allem die Wärme des Spätsommers darstellen und den Übergang ins Herbstliche. Zusätzlich wollte ich mal mehr mit Perspektive und Licht spielen, wodurch dann der Sonnenuntergang entstand. Das Mädchen auf dem Bild wurde stark durch eine frühere Schulkollegin inspiriert, die gerne Skateboard fährt. Ich mag ihren Stil und wollte diesen in dem Bild einfangen. Wer etwas genauer hinschaut, kann sogar die Kalenderwoche auf dem Bild entdecken.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist komplett digital auf meinem iPad entstanden. Angefangen habe ich mit den groben Perspektivlinien, worauf ich dann die Skizze des Mädchens gesetzt habe. Danach habe ich die grobe Farbgebung festgelegt und daraufhin schon mal die groben Schatten eingefügt, um die Richtung der Sonne zu bestimmen. Um perspektivisch alles korrekt darzustellen, habe ich 3D Objekte als Hilfe benutzt, um mich an denen zu orientieren. Als das Bild mit Skizze und Farbe stand, habe ich angefangen, alles detailreich auszuarbeiten.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan bereite ich ein Konzept für ein kommendes Spielprojekt vor, das ich im nächsten Semesters meines Studiums realisieren möchte. Dafür skizziere ich bereits den Hauptcharakter, den ich dann in 3D umsetzen werde. Zudem arbeite ich aktuell an weiteren 3D-Charakteren für mein Portfolio, zwei Websites und einem App-Layout.