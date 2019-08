Woche 34: Manuel Kilger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Manuel Kilger.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Dieses Jahr hatte ich ja eine Sommerwoche. Zuerst wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Dann war ich an der Gefriertruhe und habe zufällig noch ein letztes Capri in der Packung entdeckt. Und da dachte ich, das wär doch was. Eis im Sommer ist doch das Beste, was es gibt! Vom Urban Sketching hatte ich außerdem noch eine Menge Scribbles von interessanten Leuten in petto. Hier fand ich die Inspiration für das Mädchen, das ich für die Illustration als Character umgesetzt habe. So kam es dann zu dem Motiv: ein sommerlicher Strand in der Abenddämmerung mit dem Mädchen, das sich noch ein Eis gönnt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Nachdem ich eine Skizze zu dem Motiv gemacht habe, habe ich es anschließend – noch ganz klassich – in Photoshop illustriert. Inzwischen arbeite ich aber schon hauptsächlich in Procreate am iPad.