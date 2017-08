Woche 33: Kerstin „Noody“ Buzelan

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kerstin „Noody“ Buzelan. (Das Kalendermotiv zur KW 30 ist mit einiger Verspätung inzwischen ebenfalls online. Man findet es hier.)

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Vor ein paar Jahren war ich für ein Auslandssemester in Japan und fliege seitdem so oft es geht dorthin. Letztes Jahr ging das leider aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht, deswegen wollte ich Japan zu mir holen und ein japanisches Motiv zeichnen. Im Sommer finden in Japan die Bon Odori statt, das sind Tanzfestivals zum Obon-Fest. Die Tanzart fand ich total faszinierend, also hab ich mich an den Tänzern der Awa Odori (Ein Fest, das genau in dieser Woche in der Präfektur Tokushima stattfindet) orientiert und versucht, die merkwürdigen Bewegungen einzufangen. Aus Spaß hab dem Ganzen noch einen tanzenden (schwingenden) Tanuki hinzugefügt.

Wie ist das Motiv entstanden?

Entstanden ist es komplett digital in Photoshop. Ich benutze Wacom Intuos 4 und ein Cintiq zum zeichnen. Zuerst leg ich immer eine grobe Skizze an, die festlegt wo was auf dem Bild sein wird. Danach kommen Outlines, Schatten, Licht und am Ende noch ein schwacher Verlauf, um dem ganzen mehr Tiefe zu geben.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an meiner Masterarbeit im Studiengang Zeitbasierte Medien, Schwerpunkt Games. Ich bastel an einer spielbaren Demo zum Thema Demenz, baue also gerade an meinem eigenen kleinen Spiel. Falls es euch interessiert, guckt gerne mal auf meine Website www.noody.de , dort wird es die Demo zum Download geben, wenn sie fertig ist.

Hier ist das GIF mit den Entstehungsschritten des Bildes im Zeitraffer:

