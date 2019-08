Woche 32: Friederike Ablang

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Friederike Ablang.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Einladung, im Fuck Yeah-2019 mitzumachen kam von Joschi Baumann über Anna Süßbauer an alle im Atelier Unterseecafé (eine virtuelle Arbeitsgemeinschaft, deren stolzes Mitglied ich bin) und war aufregend – sehr feine Sache, dabei sein zu können!

Die Gelegenheit wollte ich nicht ungenutzt lassen. Die Themen Umweltverschmutzung, der Zustand unseres Planeten und die globale Erwärmung kommen den Leuten zu den Ohren raus. Wichtig sind sie trotzdem, wir müssen dran bleiben. Also habe ich zu dem Thema gezeichnet, es brannte mir auf den Nägeln.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Solche freien Arbeiten lasse ich erstmal eine Weile im Kopf simmern; eine Prise Wollen, ein Löffelchen Unterbewusstsein, eine kleine Weile Zeit und dann wusste ich, in welche Richtung es gehen sollte. Zuerst habe ich drei oder vier sehr lose Skizzen auf die Schreibtischunterlage gekritzelt, um Meinungen der geschätzten und vertrauten Kollegen gebeten und dann war die Idee fertig. Bleistift und Tusche für die Linienarbeit, der Rechner für die Farbe. Fertig.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Im Moment zeichne ich an einem sehr liebenswürdigen Buch über einen berühmten Storch, der 1822 im Klützer Winkel vom Reetdach geschossen wurde und damit einiges über den Vogelzug erklärte. Außerdem an einem Buch, in dem es um ein Abenteuer auf dem Weihnachtsmarkt geht, die Skizzen für mein zweites Pixibuch sind in Arbeit und Franz aus dem Hause Klett-Schulbuch ruft. Die Leitfigur ist von mir und da kann ich mich also regelmäßig an meinem Lieblingszebra austoben. Im Unterseecafé qualmen auch die Bleistifte, wir sitzen eifrig an einem neuen Gemeinschaftsprojekt, das ist aber noch unfassbar geheim.

Hier geht es zum Unterseecafé: http://unterseecafe.com/