Woche 31: Stephan Baumgarten und Olga Hopfauf

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Stephan Baumgarten und Olga Hopfauf.

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Olga liebt Dinosaurier, da ist die Motivwahl leicht gefallen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Bei uns hat es sich eingependelt, dass Stephan meist die grobe Komposition und die Vorzeichnung macht. Die Reinzeichnung mit dem letzten Schliff übernimmt dann Olga. Je nach Projekt ist die Arbeitsverteilung unterschiedlich. Wenn z. B. einer das Mittagessen kocht, arbeitet der andere mehr an der Zeichnung und wird dann aber vom anderen mittels Nahrung supportet. Zum Schluss wird dann noch gemeinsam perfektionistisch an Kleinigkeiten herumgetüftelt, die ohnehin niemand bemerken würde. Das Projekt wird dann mit dem feierlichen Satz abgeschlossen, den wohl jeder Kreative kennt: „Komm, das lassen wir jetzt so.“ Wichtig ist dann noch, dass das Bild dann auf keinen Fall eine Sekunde vor Deadline rausgeschickt wird. Eine ganz normale Zusammenarbeit eben.

Hier hat Stephan die Skizze gemacht und den Dinosaurier geinkt. Dann hat er die Zeichnung eingescannt und in Photoshop mit einem Grafiktablett vorcoloriert (2. Bild). Olga hat mit einem Grafikdisplay in Photoshop weitercoloriert, Stephans Hintergrund rücksichtslos verworfen und einen neuen Hintergrund gezeichnet.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell stehen ziemlich viele Sachen in den Startlöchern. Es ist ein neues Kartenspiel für den Sphinx Spieleverlag in der Mache, ein Shirtmotiv für die Band J.B.O. und Cartoons für die Band Blind Guardian wollen gezeichnet werden. Außerdem arbeiten wir an einer neuen Theaterkomödie und wollen mit Freunden ein Computergame auf die Beine stellen. Und wenn Corona es zulässt, sind wir im September wieder beim Cartoonistentreffen „Inselwitz“ auf Baltrum dabei.