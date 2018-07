Woche 31: Lisa Neun

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Neun.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Sommerzeit – Biergartenzeit. Da, wo ich wohne, in Franken, ist das immer besonders intensiv. Weil die Leute viel Bier trinken und gerne in Kellern abhängen. Da wo ich wohne – Franken – Erlangen – ist das Klientel äußerst international aufgestellt – Konzernstammsitz – Globalisierung. Und da wo ich wohne – Erlangen – gibt es auch ein riesiges Bierfest – viel angenehmer, besser und cooler als das Oktoberfest – eh kloa – nämlich die Bergkirchweih.

Für die Bergkirchweih habe ich mal einen Bierkrug gestaltet. Wegen des internationalen Klientels gibt es keinen Text, sondern Symbole in den Sprechblasen. Damals sind die alten Leut in Trachten rumgesessen, die Jungen Leut haben in Jeans und T-Shirt am Tisch getanzt. Und auch die Aliens waren aufs Bier eingeladen. Mein Kalenderblatt ist eigentlich auch ein Bierkrugmotiv, welches auf das alte aufbaut – „10++ years after“! Aliens und Erdbewohner haben gemeinsame Nachkommen, und die alten Leut sitzen mit Jeans und T-Shirt am Tisch und regen sich über die Jungen Leut auf, die jetzt mit Trachten am Tisch tanzen und die Ente träumt von Nachwuchs … Prost.

Wie ist das Motiv entstanden?



Grobe Skizze auf Papier. Abfotografiert und dann weiterbearbeitet auf meinem WACOM Companion mit Clip Studio. Outlines – Farbe – Fertig.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ohoh – ich hab zwei Dinge, die mir im Kopf rumgehen.

Erstens: Mein letztes Comic war ja über etwas Ernsteres, Krankheit, Ängste.

http://www.lisaneun.com/l9log/das-ende/

Und ich habe in meiner Seele noch ein paar andere Geschichten ähnlicher Form, die ich gerne verarbeiten würde: Tod – Krankheit – Leben – Trauer – Freude … Sowas.

Zweitens: Ich führe ja quasi ein Doppelleben. Unter Tag strenge Managerin – in der Nacht lustige Comiczeichnerheldin. Da liegt es ja nahe, ein Businessgirl Comic zu zeichnen, in dem ich diese ganzen Erlebnisse, Absurditäten, etc. verarbeite. Ich denk da jetzt nicht an Dilbert – aber ähnliche Themen passieren mir schon auch häufig.

Hmm – was soll ich jetzt machen? Kann man die Audience abstimmen lassen?

Comicgate: Klar kann man die Audience abstimmen lassen. Also, liebe Leser: Seid herzlich eingeladen, in den Kommentarspalten zum Kalenderblatt auf unserer Seite und bei Twitter eure Stimme abzugeben.