Woche 30: Dachma

Das Kalendermotiv diese Woche stammt von Dachma:

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mir war selbstverständlich klar, dass wir Ende Juni bereits durch eine ganz heiße Sommerphase gegangen sind (oder sein werden? Plusquamperfekt??? – wer weiß das schon) und was gibt es da Erstrebenswerteres, als eine Abkühlung im Wasser? Barfuß durch den See, Bach, das Meer, …whatever.

Und wer kennt nicht das Kopfkino, welches in epischer Breite beginnt, wenn man durch das trübe Wasser eines angesagten Baggersees tappst und plötzlich auf etwas Weiches tritt… da ist ein tiefenentspanner, großer Fisch wohl noch die angenehmere Version.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe diesmal keine Vorzeichnung gemacht, sondern drauf los gezeichnet. Mädchen, Fuß und Fisch habe ich mit Fineliner und Aquarell ganz klassisch aufs Papier gebracht. Dann habe ich die Zeichnung eingescannt und überlegt, was ich für einen Hintergrund verwende. Letztlich habe ich mich für eingescanntes braunes Papier entschieden. Dann hab ich digital noch einiges an Zeugs dazugefummelt, bisschen Text und fertich!



Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Das hat glücklicherweise schon wieder was mit Fischen zu tun. Ich illustriere seit einiger Zeit die Abenteuer des Kleinen Roten Fisches (http://www.derkleinerotefisch.de/), ein Projekt, welches ich sehr mag! Ansonsten bin ich viel in Sachen Graphic Recording/Sketchnotes unterwegs und mag den Kontrast zum sonst eher einsamen Illustrieren. In dem Bereich gebe ich im Moment auch Workshops und kann mit Begeisterung der Besserwisserei frönen. Ganz aktuell packe ich den Koffer für den jährlichen Inselwitz https://inselwitz.wordpress.com/ des Baltrumer Cartoonisten Spektakel. Und ich werde beim Bad im Meer sehr darauf acht geben, wo ich hintrete!

Mehr von Dachma findet man hier:

www.dachma.com

www.visuelle-prozessbegleitung.de

www.auge-an-hirn.de

