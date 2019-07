Woche 29: Kaja Reinki

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kaja Reinki.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe schon so viele Geschichten darüber gehört, wie Menschen ihre Handys im Meer oder im See verlieren und musste dazu etwas Kleines zeichnen. Ich selbst hab Riesenrespekt vor der Tiefe – sobald das Wasser an den Füßen kälter wird – brrr.

Wer weiß was dort unten auf uns wartet! Aber vielleicht sind dort ja auch hilfsbereite Gesellen…?

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Motiv-Idee stand hier sehr schnell, daher habe ich nicht lang skizziert. So ging es direkt in Photoshop an die grobe Vorzeichnung, zur Lineart und dann schlage ich mich immer eine ganze Weile mit den Farben herum. Meistens kann ich mich nicht entscheiden, was die beste Farbstimmung wäre und lande dann auf einem Kompromiss.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Aktuell springe ich zwischen Projekten hin und her – ich arbeite an Illustrationen für neue Buchprojekte und illustriere für Spiele. Hoffentlich erscheinen die Ergebnisse bald, sodass ich auch etwas zeigen kann, aber da muss man sich in dem Feld immer eine Weile gedulden.

Mein Comicprojekt Tess – und das Geheimnis der Waldhüter liegt noch auf meinem Tisch und wird langsam aber stetig weiter gezeichnet.

Doch auch ein paar andere spannende private Projekte warten, auf die ich mich sehr freue und bei denen ich gespannt bin, wie sie angenommen werden!