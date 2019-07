Woche 29: DOZERDRAWS

Das Kalendermotiv der Woche stammt von DOZERDRAWS.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich liebe Dinosaurier und wollte sie unbedingt in mein Motiv mit einbauen. In meinen ersten Thumbnails stehen nur die Dinos im Vordergrund … irgendwie fehlte da noch die richtige Sommerstimmung. Ich glaube, meine Familie hat mich beim Begutachten der Skizzen darauf gebracht, mich selbst mit dazu zu zeichnen. So entstand dann die finale Idee für mein Kalenderbild.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Thumbnails habe ich ganz klassisch in meinem Skizzenbuch gemacht, anschließend gescannt und in Photoshop eine zweite ordentlichere Skizze angefertigt. Fürs digitale Zeichnen verwende ich ein Cintiq 13 HD.

Um die Zeichnung nicht mit zu schweren Outlines zu erdrücken habe ich diese einfach direkt weggelassen und einen Umsetzungsstil ohne Inks gewählt. Hierbei baut man das Bild aus verschiedenen Farbflächen zusammen und fügt Schritt für Schritt weitere Figuren und Details, wie Schatten oder Falten hinzu. Ganz zum Schluss habe ich noch Texturen auf den Charakteren und dem Hintergrund verteilt, um dem Bild eine gewisse Haptik zu geben.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

In den letzten Monaten habe ich an einem Pitch für ein Graphic Novel gearbeitet, dass im August einem amerikanischen Comicbuch-Verlag vorgestellt werden soll. Ich habe das Character-Design, Concept Art und die Illustration zweier Testseiten übernommen. Wenn alles gut läuft wäre das wohl mein nächstes Projekt. Daumen drücken, dass es klappt! :D