Woche 28: Patrick Bandau

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Patrick Bandau.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Idee zu dem Motiv kam mir eigentlich ziemlich schnell, da ich es mit einem Sommermonat sehr einfach hatte. Ich hatte einfach dieses Bild im Kopf, wie schön es als Kind ist, ein Eis im Sommer zu kaufen und in der Schlange zu stehen (wenn sie nicht zu groß ist).

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe eine digitale Skizze gemacht, was in meinem Fall eher selten ist. Normalerweise arbeite ich so viel wie möglich analog, bevor ich ins Digitale gehe (meist zum Kolorieren). Die Zeichnung ist dann verfeinert und koloriert worden. In diesem Fall war der gesamte Prozess sehr flüssig, weil die Idee und das Bild im Kopf schon da war.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein nächstes Projekt ist es, meine Seite mehr zu pflegen und mein aktuelles Skizzenbuch zu füllen, was, wie viele wissen, gar nicht so einfach ist :).

Hier ist der Link zu Patricks Website: www.patrickbandau.de

