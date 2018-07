Woche 27: Martin Rathscheck

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Martin Rathscheck.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Schon für meinen Beitrag im Kalender 2017 habe ich – bevor feststand, welche Kalenderwoche mir zugelost wird – eine Reihe schneller Skizzen zu jedem Monat angefertigt. Aus dieser Auswahl habe ich dann die meiner Meinung nach Besten zu vier Jahreszeiten-Motiven weiterentwickelt, die ich umsetzen konnte, sobald die Entscheidung meiner Platzierung im Kalender feststand. Für den Kalender 2018 konnte ich direkt von dieser Vorarbeit profitieren. :)

Wie ist das Motiv entstanden?



Meine Lieblingsmaterialien sind Bleistift und Aquarellfarben. Analog zu arbeiten macht mir Spaß – denn beruflich und im Alltag ist alles schon digital genug. Dieses Motiv ist tatsächlich fast ausschließlich analog entstanden:

1. Bleistiftskizze (Miniatur)

2. Bleistiftskizze (Originalgröße) mit Probekolorierung

3. Bleistiftzeichnung (Originalgröße) mit Aquarellkolorierung

4. Scan (& in Photoshop die Farben noch ein bisschen rausgekitzelt und Fehlerchen ausgebessert).

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gemeinsam mit Aljoscha Jelinek als Autor arbeite ich seit einiger Zeit an einer Graphic Novel über das spannende Thema Orchideenjäger: Um 1900 wurden erfolgreiche Orchideenjäger wie Stars verehrt. In diesem Setting kämpft unsere glücklose Hauptfigur Wilhelm Micholitz um Ruhm und Ehre. Die Expedition zur Erbeutung der legendären Kalia-Orchidee ist seine große Chance. Doch ist der Jäger bereit, den hohen Preis für seinen Platz in den Geschichtsbüchern zu zahlen? So ein Comic-Projekt neben einer Festanstellung zu bearbeiten, ist natürlich nicht einfach, aber das behauptet ja auch niemand. Möchtet ihr sehen, wie es mit dem Projekt voran geht? Dann folgt uns auf www.instagram.com/kingoforchidscomic

Mehr von Martin Rathscheck auf www.crabcards.de & www.instagram.com/mm.rotschneck