Woche 25: Steffi Kick

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Steffi Kick.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hab irgendwo ein Bild mit unglaublich schönen Wellen gesehen, wollte auch welche malen, und da ich einen Sommermonat hatte, passte das perfekt!

Wie ist das Motiv entstanden?

100% in Photoshop gemalt. (Ich hab leider keine Zwischenschritte mehr, da meine festplatte vor kurzem kaputt ging.)

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Da ich vor kurzem nach Barcelona gezogen und als Freelancer gestartet bin, sind meine aktuellen Projekte zu 99% Aufträge, die ich nicht zeigen kann. Als nächstes will ich mein Portfolio überarbeiten und bin gerade dabei, mir mit Hilfe von Freunden Story-Konzepte auszudenken. Außerdem gehe ich seit April halbtags in eine Schule für klassische Malerei und möchte in Zukunft ein oder mehrere Bilder in eine Gallerie bekommen :).

Mehr von Steffi findet man auf ihren Seiten:

http://www.steffikick.tumblr.com/

https://steffikick.com/

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Steffi Kick. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Ich hab irgendwo ein Bild mit unglaublich schönen Wellen gesehen, wollte auch welche...