Woche 25: Julia Herrele

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Julia Herrele.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hab zuerst ein paar Skizzen gemacht, in denen ich lose zum Monat Juni assoziiert hab, und aus diesen Skizzen dann ein Motiv entwickelt. Auf der ersten Skizze war das Mädel als Meerjungfrau gedacht, die in einer Badewanne Limo trinkt. Da hat mir dann aber das Sommerliche gefehlt, es war nicht »Juni« genug; prinzipiell kann ich ja zu jeder Jahreszeit in der Badewanne Limo trinken.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ganz klassisch analog auf dem Papier – Bleistiftskizze, Tusche-Lineart, dann die Farbe, in diesem Fall Wasserfarben und Buntstifte. Dann gescannt und ein bisschen korrigiert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich bin Teil einer Gruppenausstellung zum Thema Comics, die noch bis 22. Juni in der Galerie Reich in Schärding (Oberösterreich) zu sehen ist. Arbeitsbedingt komme ich grade nicht viel zum Zeichnen, aber ich fülle langsam mein Skizzenbuch. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, als Ehrenamtliche Rettungsdienste zu fahren und finde es toll, wie unterschiedlich die verschiedenen Menschen in derselben Uniform aussehen – dieses Gleiche und doch Individuelle finde ich visuell total spannend. Mein nächstes größeres Projekt wird also vielleicht eine Reihe von Illustrationen von Sanitätern, oder ein Comic übers Rettungsdienstfahren. Mal schauen!

Mehr von Julia Herrele auf http://herrele.at/