Woche 25: David Füleki

Das Kalendermotiv der Woche stammt von David Füleki.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Für die Fuck Yeah-Kalender nehm ich gern Bezug auf meine alte Webcomic-Reihe Studieren mit Rind, die – trotz eeeewig langer Unterbrechung – immer noch zu meinen bekanntesten Werken zählen dürfte. Die Hauptfiguren Kuh, mein Comic-Alter-Ego Def sowie Entoman funktionieren auch ohne besondere Kenntnis des Ursprungswerks in Einzelillustrationen – hoffe ich! Wichtig ist nur, dass man immer gleich ein Gefühl bekommt, was für drollige Abenteuer die Freunde erleben. Und dieses Mal ist es ENDLICH MAL ein sommerliches Abenteuer samt Gemüse mit Bewusstsein (ein Bezug auf meinen Entoman/Studieren mit Rind Trash-Krimi-Manga Serial Sausage Slaughter). Bisher war es ein Running Gag des Schicksals, dass es mir für die Fuck Yeah-Kalender immer etwas Winterliches zugeschanzt hatte.

Wie ist das Motiv entstanden?



Vorzeichnungen mit blauem Buntstift (damit ich nicht radieren muss), Lineart mit Tusche. Gescant. Rest im Photoshop bunt ausgemalt.

Zu der Zeit hatte ich gerade diese Sonnenuntergangsstimmungsphase bei meiner Farbgebung.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Jetzt gerade liegt vor mir ein kurzes Manga- Projekt, das Begleitmaterial zu einem Videospiel sein wird. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Direkt danach geht’s weiter mit einem längeren Manga-Projekt, zu dem ich ebenfalls noch nichts sagen darf. Hat aber auch Videospiel-Bezug.

Auch für heute noch auf dem Tisch: Ein neues Buch, das ich für den Südpol-Verlag illustriere (für den Kinder-und-Jugendbuch-Verlag hab ich jüngst Supermops und der rätselhafte Roboheld sowie Leos wilde Abenteuer – Mond-Fieber bebildern dürfen).

Und wenn ich’s heute noch unterkriege, liegt noch eine Auftragsarbeit an, bei der ich Tapete für ein Café designe. Ja, auch so was gehört dazu. Und der dritte Band meiner Tokyopop-Reihe Demon Mind Game ist auch fertig. Kommt hoffentlich demnächst raus.