Woche 25: Carolin Reich

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carolin Reich.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Nachdem ich drei Jahre hintereinander immer Wochen in den Wintermonaten illustrieren durfte, habe ich mich diesmal unglaublich darüber gefreut, mal was für den Sommer zu machen. Deswegen war mir sofort klar, dass ich die Figuren aus meinem Comichauptprojekt in den Urlaub schicken möchte. Der Rest ergab sich von alleine. Ich musste nur überlegen was passieren würde, wenn dieser Chaoshaufen verreist. Das ist das Ergebnis :D

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist komplett am Rechner enstanden, von der Skizze bis zur Coloration. Photoshop only. Ausnahme sind dabei die Linearts. Die mache ich in Painttool Sai.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?