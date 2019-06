Woche 24: Lisa Tegtmeier

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Tegtmeier.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe darüber nachgedacht, was man in der zweiten Juniwoche bei gutem Wetter wohl so macht und wollte gerne etwas nicht ganz Typisches wie Schwimmen oder Sommerurlaub darstellen. So bin ich auf die Idee mit dem Picknick gekommen. Außerdem mag ich es gerne, viele kleine Einzelteile, wie in diesem Fall Weintrauben, ein Baguette, eine Weinflasche, usw. darzustellen. Ich finde es interessant, Alltagsgegenständen eine vereinfachte und ganz neue grafische Form zu geben.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Zu Beginn starte ich immer mit einer groben Skizze. In diesem Fall müsste es eine der ersten Skizzen sein, die gänzlich am iPad entstanden ist. Vorher habe ich analog skizziert und die Ausarbeitung digital weitergeführt. Bei dieser Illustration ist auch die Kolorierung komplett am iPad entstanden. Ansonsten arbeite ich fast ausschließlich in Adobe Illustrator, wobei mir mittlerweile das iPad als Grafiktablett dient. Ich nutze dazu die App Astropad; sie spiegelt meinen Computerbildschirm auf dem iPad.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Aktuell arbeite ich an mehreren Aufträgen. Gerade habe ich zum Beispiel eine Reihe von Illustrationen für die Webseite einer gemeinnützigen Organisation gestaltet. Demnächst möchte ich mich um ein freies Projekt kümmern, woraus eine Ausstellung werden soll. Am liebsten sollen dabei sehr plakative großformatige Artworks entstehen. Außerdem möchte ich mich mal daran wagen, meine Illustrationen zu animieren – das ist ein großes Ziel für die Zukunft!

https://www.lisategtmeier.com/