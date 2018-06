Woche 23: Dominik Wendland

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Dominik Wendland.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich bin mir nicht sicher, ob man so auf den ersten Blick erkennt, was das eigentlich sein soll, deshalb sag ich erstmal kurz vorneweg, dass das eine Art Rube-Goldberg-Maschine ist, die Kalender produziert. Darauf gekommen bin ich, weil ich etwas machen wollte, was die ganze Aktion des Fuck-Yeah-Kalenders zusammenfasst; und so wie Schlogger die Dinger raushaut kann man schon den Eindruck einer gut geölten Maschine bekommen, einer sehr bunten Maschine, aus vielen wunderbaren Einzelteilen. Und jedes Jahr kommen noch mehr Einzelteile dazu, das finde ich wirklich großartig.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist ganz unspektakulär am Rechner entstanden, also mit dem Graphictablet in Photoshop gezeichnet und koloriert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein aktuellestes Projekt ist neben vielen Kleinigkeiten die Überarbeitung meiner Diplomarbeit, ein Comic mit dem Titel EGON2, der hoffentlich nächstes Jahr dann erscheint.