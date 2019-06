Woche 23: Dachma

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Dachma.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Juni-Sommer-Wasser….das gehört für mich zusammen. Ich liebe das Meer und alles, was sich darin so tummelt. Und ich habe eine große Schwäche für Octopusse. Da war eine Art Selfie der Unterwassergang naheliegend, oder?

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Gesamtkomposition habe ich zunächst auf Papier gescribbelt und die Skizze dann eingescannt. Der Rest ist digital entstanden. Bei der Colorierung hab ich immer so meine Entscheidungsschwierigkeiten, aber ich fand so etwas leichtes in sommerlichen Eiscremefarben irgendwie schön und zur Jahreszeit passend.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich habe grad ein sehr karnevalslastiges Buch illustriert und sitze auch aktuell an verschiedenen Buchillustrationen. Unter anderem an einem weiteren Folgeband zu dem KLEINEN ROTEN FISCH …also wieder ganz viel mit Fischen :-)

Und nebenbei brüte ich an einem neuen Comicprojekt.