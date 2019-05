Woche 22: Olga Hopauf & Stephan Baumgarten

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Olga Hopauf & Stephan Baumgarten.

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Wir haben die Vatertag-Woche bekommen. Daher war im Grunde genau das unser Ideengeber. Wir wollten aber nicht das Klischeebild „Typ mit Bier und Bollerwagen voll mit Bier“ darstellen, sondern tatsächlich einen Vatertag. Also einen Mann mit einem Bollerwagen voll mit Kindern ;-)

Wie ist das Motiv entstanden?

Nachdem wir überlegt hatten, was ungefähr drauf soll, hat Stephan mit Farbstiften zwei Skizzen gemacht und eingescannt. Danach hat Olga die Skizzen in Photoshop zusammengefügt und umgesetzt.

Was ist euer aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell zeichnen wir Cartoons für diverse Cartoon Anthologien für den LAPPAN Verlag (z.B. zu den Themen „James Bond“ und „Star Wars“) und arbeiten an unserer Theaterkomödie „Mein Körper, sein Gezeter & ich“, die wir demnächst im Zimmertheater in Osnabrück aufführen. Außerdem bereiten wir gerade eine Cartoonlesung vor, die auf Baltrum stattfindet. Wenn unser Kalenderblatt vorgestellt wird, werden wir auf Baltrum am jährlichen Inselwitz teilnehmen. Dort werden wir zusammen mit anderen Cartoonisten fast eine Woche lang fleissig Cartoons zeichnen. Am Ende der Woche wird es eine Vernissage geben. Und ansonsten platzt unsere Schublade vor Ideen. Wir sind selbst gespannt, was wir angehen werden, sobald die nächsten Projekte abgeschlossen sind ;-)