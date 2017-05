Woche 21: Lenny Großkopf

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lenny Großkopf.

Wie seid ihr auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Für das Comicmotiv musste ich tatsächlich eine Weile herumprobieren. Zuerst wollte ich etwas mit Schildkröten machen, weil in der 21. KW der internationale Tag der Schildkröten ist. Aber das hatte dann gar kein „Mai“-Gefühl mehr. Also wollte ich etwas frühlingshaftes machen. Musste dabei dann natürlich sofort an Frühlingsblumen und Insekten denken. Und naja, die Idee mit den Maiglöckchen war dann ja fast naheliegend

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Bild ist fast ausschließlich digital entschanden. Die allererste gröbste Skizze war mit Bleistift gezeichnet und der nächste Schritt kam dann gleich digital in Photoshop.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Zu meinem aktuellen Projekt kann ich leider noch nichts sagen, aber ich arbeite fleißig daran und freue mich schon sehr wenn ich es präsentieren kann. Ansonsten studiere ich derzeit noch Illustruation in Berlin.

Mehr von Lenny auf https://lennygrosskopf.tumblr.com/

