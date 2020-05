Woche 20: Lisa Rau

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Rau.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe überlegt, was charakteristisch für den Mai ist und musste dauernd an Frühling und Grün und Pflanzen denken. Eine Blumenwiese war mir jedoch etwas zu langweilig, also wollte ich die Aktivität des Gärtnerns darstellen. Die Figuren in der Illustration sind das Mädchen Hael und ihre Mutter aus dem Bilderbuch „Hael und die Spiegeltore“. Denn die Charakterbeschreibung der Mutter passte perfekt: „Sie liebt Gärten und die Gartenarbeit. Die frische Luft und der Geruch von Blumen, Pflanzen und Erde bezaubert sie einfach. Außerdem kann sie sich für alles begeistern, was bunt ist.“ Tatsächlich hatte ich beim Zeichnen noch nicht daran gedacht, dass der Muttertag an die von mir illustrierte Kalenderwoche angrenzt, eigentlich ein schöner Zufall.

Wie ist das Motiv entstanden?



Ich habe das Motiv mit Bleistift auf Aquarellpapier vorgezeichnet und dann mit Buntstift die Linien nachgezogen. Für die Koloration habe ich Nass in Nass ganz grob Licht und Schatten mit grüner Aquarellfarbe grundiert und nach dem Trocknen Fläche für Fläche die einzelnen Farben hinzugefügt. Ich habe hier viel mit Nass-Verläufen gearbeitet. Also jede Fläche immer erst mit klarem Wasser grundiert und dann die Farbe reingetupft.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade am ersten Kapitel eines Comics namens „Indigo“, den ich im Laufe des Jahres als Webcomic veröffentlichen möchte. Das Genre ist Magical Girl gekreuzt mit Fantasy und Bollywood. ;) Erste Einblicke gebe ich bereits auf meinem Instagram-Account.