Woche 2: Hanna Stüker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Hanna Stüker.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe direkt die zweite Woche des Jahres zugeteilt bekommen und wollte gerne was mit Schnee, Gemütlichkeit und Winterschlaf machen. Ursprünglich war die Idee, eine kleine gemütliche Höhle in einem Baum zu zeichnen, vielleicht mit einer zusammengekuschelten Eichhörnchen-Familie. Dann gefiel mir aber die Idee einer Pyjama-Party besser und der gitarrespielende Bär hätte ja sowieso schlecht in eine Baumhöhle gepasst …

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist komplett in Adobe Fresco auf dem iPad entstanden. Komplette Illustrationen mache ich am liebsten digital auf dem iPad, da ich da die meisten Freiheiten habe und besonders bei Skizzen noch viel verändern und rumschieben kann. Ich wechsle oft zwischen Procreate und Fresco, da beide Apps so ihre ganz eigenen Vorteile haben. Ansonsten zeichne und male ich auch viel in meinen diversen Skizzenbüchern, daraus entstehen dann auch oft noch Ideen für Illustrationen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Über meine aktuellen Projekte kann ich gerade leider noch nicht sprechen, aber ich baue gerade mein Kinderbuch-Portfolio auf und habe noch mehrere spannende Dinge für dieses Jahr auf meiner To Do-Liste. Auf www.hannastueker.de und auf Instagram @skrich kann man gucken, was ich aktuell mache.