Woche 18: Karoline Jakubik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Jakubik.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

In meiner KW 18 ist genau der Monatswechsel vom April zum Mai. Das verbinde ich natürlich mit Maifest und Maibowle etc. In Maibowle ist bekanntlich Waldmeister drin, dafür stand die Hauptfarbe Grün schonmal fest; zusätzlich wollte ich als passenden Kontrast ein himbeeriges Rot verwenden.

Da ich gerne kleine Hexen und Menschen illustriere und das auch auf meinem Kalenderblatt darstellen wollte, bin ich so auf meine Idee der Bowle brauenden Waldmeisterhexe gekommen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Vorzskizze ist mit Bleistift im Skizzenbuch schnell hingekritzelt worden. Die Skizze habe ich eingescannt und in Photoshop optimiert und in dem gewünschten Format ausgedruckt. Dann am Leuchttisch mit Buntstift leicht durchgepaust.

Die Colorierung habe ich dann mit Alkohol-Markern durchgeführt und danach mit kräftigen Buntstiften die Details, Textur und Outlines ausgearbeitet. Zum Schluss das ganze nochmal eingescannt und in Photoshop nochmal etwas optimiert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Kürzlich habe ich ein größeres Gemeinschaftsprojekt für einen Verlag abgeschlossen und bin sehr gespannt, wenn es Mitte Mai erscheinen wird.

Derzeit arbeite ich weiter an meinem Portfolio und mache Akquise. Daneben mache ich u.a. Grafiken für ein Grafikstudio.

https://www.karolinejakubik.de/

https://www.instagram.com/karolinejakubik/