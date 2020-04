Woche 18: Karina Rehrbehn

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karina Rehrbehn.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Als ich das Bild skizziert hatte, wollte ich eigentlich neben der Hexe Eulen oder Fledermäuse fliegen lassen. Doch dann sah ich plötzlich Rotkehlchen draußen und hab mich stattdessen dafür entschieden. Die Hexe auf dem Besen habe ich genommen, da ich die Woche der Walpurgisnacht bekommen habe.

Wie ist das Motiv entstanden?



Meine Skizzen sind immer sehr grob, damit bekomme ich ein Gefühl für die Komposition und die Wirkung des Bildes. Danach folgt, wenn ich es für nötig finde, eine detailliertere Skizze. Der nächste Schritt ist das Festlegen der Farben. Ich probiere bestimmt meistens zehn Farbkombinationen aus bis es doch die erste Version wird. Ich liebe es, mit Texturen und Mustern zu arbeiten und versuche diese, so oft es geht einzubauen (siehe Umhang oder Socken). Zum Schluss wird dann alles verfeinert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade an einem Kinderbuch, was „Die Socke“ heißt. In dem Buch geht es um einen Hasen, der eine sehr flauschige und weiche Socke findet. Nach und nach kommen immer mehr Tiere, die auch in die Socke krabbeln wollen, was dem Hasen gar nicht gefällt. Momentan arbeite ich auch vielen neuen Pins, Washi Tape, Patches und vielem mehr.