Woche 18: Isabell Gross

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Isabell Gross.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Am Mai gefällt mir am besten, dass man endlich wieder bei

Sonnenschein im Gras sitzen kann. Blumen in den Haaren sind dabei kein

Muss. Ich habe mich einfach sehr darauf gefreut, das herrliche Wetter zu

genießen und das auch in diesem Bild versucht, zum Ausdruck zu bringen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe das Bild mit einem Wacom Cintiq 13HD in Paint Tool SAI und

Photoshop gezeichnet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan zeichne ich an einem persönlichen Graphic Novel, ob und wann

der allerdings fertig wird, steht noch in den Sternen. Ansonsten werde

ich in den kommenden Wochen anfangen, als Freelance Storyboarder für

Pencilmation zu arbeiten.

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Isabell Gross. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Am Mai gefällt mir am besten, dass man endlich wieder bei Sonnenschein im...