Woche 18: Christian Effenberger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Christian „chriseff“ Effenberger.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte eine Art Folgemotiv für meinen letzten Beitrag im 2019er Kalender haben und wieder einen Haufen kleiner Charaktere in ihrem Mikrokosmos versammeln. Die Schildkröte hatte ich zu der Zeit gerade in mein Skizzenbuch gezeichnet und baute die Szene dann darauf auf, mit der simplen Bildbeschreibung als Vorgabe: „Greiser, aber dennoch engagierter Schildkrötenlehrmeister gibt Schädlingsunterricht im Gemüsebeet“.

Wie ist das Motiv entstanden?



Nach dem vorangegangenen Charakterdesign der Schildkröte (Bild 00) baute ich die Szene auf und bestimmte zuerst die Positionen und Haltungen der Figuren in Procreate (Bild 01). Da ich echte Schädlinge abbilden wollte, kam ich um eine Googlesuche in der einschlägigen Schrebergartenszene nicht herum.

Nach der Reinzeichnung der Outlines (Bild 02), wechselte ich zu Photoshop, da ich hier mit den Farben und Verläufen besser umgehen kann.

Für diese etwas malerische Kolorierung mit Lichtstimmung etc. lege ich einen Zwischenschritt in Graustufen an (Bild 03). Damit fällt es zumindest mir leichter die Kontraste und die Lesbarkeit der Elemente zu bestimmen. Zuletzt kommen die Farben oben drauf (Ebenenmodus: Farbe), das Verlaufswerkzeug wird eingesetzt, bis es überhitzt und am Ende noch einmal ein bißchen an den Reglern drehen, bis man nichts mehr objektiv beurteilen kann.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade daran, neben den Jobs meine aktuellen Animationen und Illustrationen in eine neue Website zu gießen, um die Bereiche Character Animation und Character Design deutlicher hervorzuheben. Dazu möchte ich meine After Effects Workshops (Character Animation für Anfänger und Profis) weiter ausbauen.

Privat schreibe ich parallel an mehreren Kurzgeschichten, die entweder als Comic oder animierter Kurzfilm umgesetzt werden könnten.