Woche 17: Johannes Lott

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Zuerst hatte ich ein Sience Fiction Motiv angedacht, das sehr vom Film Alien inspiriert war. Ich wollte ein Bild einreichen, das nicht allzu plakativ die Kalenderwoche darstellt, also nichts mit Frühlingsblumen oder Ähnlichem. Als die Zeichnung bereits ausgearbeitet war, wurde ich von „Schlogger“ darauf hingewiesen, dass das Motiv quadratisch sein muss. :D

Da die Komposition der Alien-Illustration sehr auf das gewählte Format ausgelegt war, musste ich mir etwas anderes überlegen. Da ich kurz vorher auf einem Konzert der Sängerin „Mine“ war und mich die Drummerin dort sehr beeindruckt hat, zeigt die neue Illustration eine Schlagzeugerin, die dieser entfernt ähnelt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Lines für das Motiv habe ich zuerst digital anskizziert. Die Skizze habe ich dann ausgedruckt und darüber analog mit einem recht dicken Buntstift gezeichnet. Ich wollte unbedingt einen lockeren und dynamischen Strich, den ich digital meist nicht erreiche, da ich am Grafiktablett zu sehr verkrampfe. Das Ergebnis wurde dann wiederum eingescannt und digital in Photoshop koloriert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan arbeite ich an Projekten für diverse Werbeagenturen und Brettspielverlage, aus denen ich leider noch nichts zeigen darf. Zudem habe ich gerade eine längere Graphic Novel (working title: „at the indie disco“) abgeschlossen und versuche nun, diesen bei einem Verlag unterzubringen.

Über aktuelle Veröffentlichungen kann man sich stets auf instagram oder facebook informieren:

https://www.instagram.com/jodelj/

https://www.facebook.com/jolottillustration/