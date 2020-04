Woche 17: Johannes Lott & Beetlebum

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott & Beetlebum.

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Beetlebum: Ich wollte irgendetwas zum Thema Frühling machen, mit Jo kam dann wohl das Thema Weltraum, also „Spring in Space“ zusammen. Das Thema ist jetzt nicht superkreativ aber an Superviren konnte ja damals noch niemand denken …

Wie ist das Motiv entstanden?



Johannes: Der Entstehungsprozess lief wie folgt ab: Durch die räumliche Trennung kommunizierten wir immer per Messenger. Johannes (Beetlebum) erstellte eine grobe Skizze, die ich gleich super fand. Dann teilten wir uns die Bildelemente auf: Er sollte die Charaktere zeichnen, ich den Hintergrund. Da wird beide digital arbeiteten, schickten wir uns einfach die psd-Dateien zu und Johannes kombinierte am Ende alles zu einem Bild. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. :)

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Beetlebum: Dank Kind und Arbeit in der derzeitigen Situation komme ich nicht so viel zum Zeichnen. Sporadisch veröffentliche noch was auf Instagram. Eigentlich wär jetzt eine gute Zeit gewesen, ein Kopierheftchen für dem Comicsalon Erlangen vorzubereiten …

Johannes: Ich arbeite derzeit an diversen Projekten, über die ich leider noch nichts verraten kann. Nur soviel: Eines davon ist ein Videospiel. Außerdem bastle ich zusammen mit dem Autoren Aljoscha Jelinek an einer Comicserie. In der Abenteuergeschichte, die noch keinen finalen Titel trägt, geht es um einen Monsterjäger in den Alpen, der pazifistisch geworden ist und nun Eiscreme verkauft. Einen konkreten Releasetermin hierfür gibt es leider noch nicht. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann mir auf meinen Social Media Kanälen folgen. Am besten auf Instagram.