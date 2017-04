Woche 16: Maren Collet

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Maren Collet.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mein Kalendermotiv ist in der Woche nach Ostern (Ostermontag) platziert. Ich erzähle immer gerne eine Geschichte mit einer Illustration. Irgendwie fehlte bis kurz vor der Abgabe ein toller Einfall.

Die Idee kam dann überraschend, als ich in der Küche stand, in den Garten geschaut habe und die Kuscheltiere der Nachbarskinder an der Wäscheleine hab hängen sehen.

Sie sind anscheinend gewaschen worden. Der Anblick war ziemlich witzig und makaber zugleich.

Da fiel mir ein, dass ich das Motiv übernehmen könnte: Kuscheltiere an der Wäscheleine und der Osterhase dazwischen, der versehentlich mit aufgehängt wurde.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv hab ich in Photoshop gemalt. Die Skizze habe ich ebenfalls digital gemacht und dann nach und nach drübergemalt.

Beim Hintergrund hatte ich mehrere Varianten. Im Nachhinein hätte ich den Stofftieren vielleicht doch lieber Knopfaugen verpasst (hatte ich anfangs), um den Kontrast zum Osterhasen zu verdeutlichen. Und den Hintergrund mit den Büschen hätte ich noch mehr variieren sollen. Aber so was passiert ab und zu. Ich hab das Bild kurz nach der Entbindung meines Sohnes gemalt. Da war ich noch leicht durch den Wind und müde. Wobei. Daran hat sich nicht viel geändert… :P.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan ist mein acht Monate alter Sohn mein Großprojekt. Ich befinde mich in Elternzeit und pausiere. Kleinere Jobs hab ich zwischendurch gemacht, um nicht einzurosten. Ganz frisch hab ich einen Pitch gewonnen und darf Designs für animierte Sicherheitsfilmchen anfertigen, die auf zwei großen Festivals laufen werden. Hatte damit gar nicht gerechnet und freu’ mich natürlich riesig drüber.

Hier geht’s zu Marens Webseite: http://www.marencollet.de/

Der Comic-Kalender 2017, Fuck Yeah ist ein Projekt von Der Comic-Kalenderist ein Projekt von Schlogger mit Unterstützung von Kwimbi und Comic Solidarity . Den gedruckten Kalender kann man hier bestellen

