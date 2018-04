Woche 16: Fuchskind

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Fuchskind.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Zu der Zeit war ich total in Wanderlaune und bin ständig mit meinem Rucksack draußen unterwegs gewesen (wenn das Wetter wieder besser wird, kommt das ganz sicher auch wieder), daher war für mich klar: Da muss ein Fuchs mit Wanderlust her! Ich laufe gerne am sehr späten Nachmittag bis in die Dämmerung hinein, wenn die Sonne langsam untergeht, daher ist der Fuchs auch gerade in der Abendsonne unterwegs und der Himmel schon orange gefärbt.

Wie ist das Motiv entstanden?

Die Vorskizze habe ich per Bleistift gezeichnet, die habe ich dann eingescannt und am Rechner geinkt und coloriert. (Die Vorskizze werfe ich danach immer weg.)

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade an meinem vierten Comic, Schattenspringer 3, der dieses Jahr bei Panini erscheinen wird!

Mehr von Fuchskind auf http://www.fuchskind.de/

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Fuchskind. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Zu der Zeit war ich total in Wanderlaune und bin ständig mit meinem Rucksack...