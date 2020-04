Woche 16: Eva-Lotta Lamm

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Eva-Lotta Lamm.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Meine Woche im Kalender ist die Woche vom Ostermontag und ich liebe alles, was klein und kuschelig ist… also war die Entscheidung nicht besonder schwierig, etwas mit vielen kleinen freundlichen Osterhasen zu machen. Ich zeichne auch gerne fortlaufende Muster (oft mit einer kleinen Überraschung, die aus dem Muster ausbricht). Ich benutze für die Skizzenphase eine App namens Amaziograph, die es erleichtert, fortlaufende Muster zu konzipieren. In der App legt man eine Kachelform fest, die sich auf einer Fläche wiederholt. Wenn man dann auf der Fläche zeichnet, wird das Gezeichnete automatisch auf allen Kacheln wiederholt. Mit der App und den Mustern rumzuspielen finde ich nebenbei noch ziemlich entspannend.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …

Ich habe zuerst in Amaziograph das Muster skizziert und die Hasen und Eier so platziert, dass die Wiederholung der Elemente gut funktioniert. Dann habe ich die Skizze in Procreate importiert und etwas verfeinert und ordentlich gezeichnet. Dann habe ich mir überlegt, wie ich das Muster brechen kann, und habe eine kleine ‚Überraschung‘ eingefügt. Dann noch Farbe und ein paar Details und das Kalenderblatt war fertig.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich gebe häufig Workshops zum Thema Sketchnoting und Visual Thinking. Ein Sache, die Leuten immer wieder schwerfällt, wenn sie ganz frisch lernen, Dinge einfach und schnell aufs Papier zu bringen, ist es, Menschen zu zeichnen. Verschiedene Haltungen, Aktionen und Gefühlszustände festzuhalten ist nicht ganz so einfach, aber ein super Werkzeug, um Sketchnotes, Flipcharts und Graphic Recording lebhafter und interessanter zu machen. Um den Einstieg zu erleichtern, habe ich eine Serie von einfachen, aber ausdrucksstarken Strichfiguren in 120 verschiedenen Posen erstellt, die man abzeichnen, zum üben verwenden und als Grundlage für eigene Figuren benutzen kann.